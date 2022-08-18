Днепропетровская компания "ПРОХЛАДА" более 24 лет работает на рынке климатической техники. Специализация продажа и установка обычных-классических и инверторных кондиционеров настенных сплит систем. За столь длительный период работы, мы приобрели колоссальный опыт работы в данной сфере. При подборе необходимой модели кондиционера, профессионально и грамотно выявляем потребности и пожелания клиента, с учетом особенностей помещения и технических возможностей. Профессионализм и опыт наших сотрудников обеспечивает гарантию длительной работоспособности наших кондиционеров. В городе Днепропетровске, нет ни одного высотного здания, где бы не были установлены наши кондиционеры. Имея огромную клиентскую базу, которая очень довольна нашей работой, мы не нуждаемся в дополнительной рекламе, наши клиенты наша реклама

Кондиционеры в Днепре

Современные кондиционеры уже давно считаются универсальной климатической техникой, которую можно использовать на протяжении всего года. Несмотря на их широкий функционал, большинство пользователей принимают решение, что необходимо купить кондиционер недорого в Днепре летом, воспользовавшись выгодными предложениями от компании «Прохлада».

Однако большой ассортимент такой техники часто становится одной из самых распространенных проблем для неопытных пользователей, которые не знают, какую конкретно модель выбрать. Для квартир и домов самым распространенным вариантом считаются классические настенные кондиционеры.

Как выбрать и купить кондиционер недорого

Совершая покупку кондиционера стоит отметить несколько основных факторов для быстрого выбора необходимой модели:

Производитель – важна не только репутация той или иной компании, но и также наличие определенной гарантии на товар. Продавец – наличие/отсутствие сервисного обслуживания, дополнительные услуги. Компания «Прохлада» предлагает собственную помощь в процессе монтажа кондиционеров, их чистки и заправки фреоном. Площадь комнаты, количество комнат – это все влияет на будущие показатели производительности техники.

Наличие/отсутствие инверторной технологии. Инверторные кондиционеры отличаются высоким КПД, продолжительной эксплуатацией и эффективным сохранением оптимальной температуры в помещении. Дополнительные возможности техники – установленные датчики, программирование, смарт-функции и прочее.

Для того чтобы купить кондиционер недорого, потребуется предварительно ознакомиться с предложенным ассортиментом и сравнить несколько моделей между собой. Именно за счет сравнения можно подобрать действительно качественное климатическое оборудование.

Купить кондиционер в Днепре: цена и классификация

Большинство производителей предлагают в продажу сразу несколько видов и линеек современной климатической техники.

Принимая решение купить кондиционер, цена которого зависит от определенных технических характеристик и дизайна, важно учесть, что всего существует три основных линейки:

Техника эконом-класса – это стандартный внешний вид и минимальное количество функций.

Техника бизнес-класс – это наличие функции осушения, ионизатора. Такие модели укомплектованы дополнительной системой фильтрации, отличаются экономным потреблением электроэнергии, имеют стильный дизайн.

Техника премиум-класса – в этих моделях были использованы инновационные разработки. Они характеризуются высокими показателями производительности, эргономичностью, экономным потреблением электроэнергии.

Каждый класс насчитывает огромное количество видов климатического оборудования, а потому покупатели смогут подобрать идеальную модель на любой бюджет.

Почему установку кондиционеров нужно доверять профессионалам?

Несмотря на небольшие формы и габариты, все кондиционеры представляют собой довольно сложную конструкцию. Принимая решение купить кондиционер, цена которого зависит от определенной модели, в компании «Прохлада», рекомендуется воспользоваться дополнительной услугой монтажа от наших специалистов.

Абсолютно все блоки отличаются особой чувствительностью к различным ударам и механическим повреждениям разной силы, а потому в список самых распространенных причин поломки кондиционеров включена неправильная установка. Монтаж и настройка климатической техники должна выполняться квалифицированным специалистом, который имеет немалый опыт работы с подобным оборудованием в разных его модификациях.

К примеру, если Вы проживаете на 5 этаже или выше, потребуется применение альпинистского снаряжения для надежной фиксации внешнего (уличного) блока. В процессе самостоятельных манипуляций часто повреждают системную часть кондиционера, что приводит к дальнейшему дорогостоящему ремонту. Поэтому сэкономить, воспользовавшись собственными силами при монтаже, не получиться.

Для выполнения качественной работы понадобиться также определенный набор инструментов, которые всегда имеют при себе профессиональные мастера.

Покупка климатической техники становится актуальным решением не только в жаркое время года, но и также в зимний сезон. Благодаря современной системе нагрева и охлаждения воздушных потоков в помещении кондиционеры можно использовать на протяжении всего года. Такой агрегат с легкостью создает оптимальный микроклимат в квартире, в загородном доме, в офисных помещениях, на предприятиях и в других заведениях.

На сегодняшний день компании-производители предлагают огромный ассортимент данной техники, которая отличается дизайном и функциональным набором. Поэтому покупатели могут выбрать и купить кондиционер, который в полной мере удовлетворит их основные потребности.

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Принцип работы климатической техники базируется на изменении агрегатного состояния хладагента – в кондиционерах принято использовать фреон. Этот процесс напрямую зависит от температурных показателей и давления в замкнутой системе. Кондиционер не производит холод или тепло, а переносит воздушные потоки из закрытого помещения на улицу. С учетом определенного рабочего режима пользователь сможет добиться желаемых результатов – охладить или, наоборот, нагреть воздушные потоки.

Конструктивные особенности климатической техники

Стандартная конструкция климатической техники подразумевает наличие двух блоков – наружного и внутреннего. Каждый из блоков отличается определенным набором комплектующих.

«Уличный» блок состоит из следующих узлов:

Вентилятор, задача которого обеспечивать наличие необходимого объема воздушных потоков для обдува конденсатора.

Конденсатор – это радиатор, где осуществляется процесс охлаждения и конденсации хладагента (фреона). Потоки воздуха, что проходят через конденсатор, нагреваются и выходят наружу.

Компрессор выполняет сжатие фреона и обеспечивает его постоянное передвижение по холодильному контуру.

Плата управления – эта деталь характерна для кондиционеров инверторного типа. Что касается неинверторных моделей, здесь вся электроника расположена исключительно во внутреннем блоке.

Четырехходовой клапан – этот узел актуален для моделей, что имеют функцию подогрева. В процессе обогрева клапан отвечает за изменение рабочей жидкости – направление хладагента. Поэтому обе конструктивные части (блоки) меняются местами: внутренний блок функционирует на обогрев, а «уличный» – на холод.

Соединения штуцерного типа применяются для фиксации медных труб, что являются главным соединительным элементом между двумя блоками.

Фильтр фреоновой системы находится перед входом компрессора, оберегая его от возможного попадания частиц пыли, грязи.

Защитная крышка плотно прикрывает все штуцерные соединения и электрические разъемы.

Прежде чем купить кондиционер, рекомендуется детально ознакомиться с его конструктивными особенностями, чтобы понимать, как именно работает система.

Внутренний блок подразумевает наличие следующих рабочих узлов:

Передняя панель представляет собой решетку, выполненную из прочного пластика – именно через нее осуществляется забор воздуха из помещения. Чтобы выполнить техническое обслуживание оборудования, панель легко снимается без помощи специалистов.

Фильтр грубой очистки – это пластиковая сетка, которая помогает задерживать более крупные частицы пыли, тополиный пух, шерсть домашних животных. Чтобы техника нормально работала на протяжении всего года, чистку фильтра производят 1-2 раза в месяц.

Система фильтров подразумевает наличие целого набора фильтров тонкой очистки, количество которых зависит от модели кондиционера: угольный (справляется с неприятными запахами), электростатический (справляется с мелкими частицами пыли), антибактериальный и другие виды.

Вентилятор, отвечающий за циркуляцию очищенного охлажденного или подогретого воздуха в комнате.

Испаритель – это радиатор или, как его еще называют, теплообменник. Именно здесь осуществляется подогрев фреона и его испарение. Поэтому воздух, что проходит через радиатор, моментально охлаждается.

Горизонтальные жалюзи используются для регулирования направления воздуха по вертикали. Жалюзи укомплектованы электрическим приводом, поэтому их положение регулируется дистанционно с применением пульта. Также, они могут работать в автоматическом режиме, выполняя колебательные движения, чтобы равномерно распределить потоки холодного или теплого воздуха по всему периметру комнаты.

Конструкция индикаторной модели подразумевает наличие индикаторов (светодиодного типа), что демонстрируют выбранный рабочий режим кондиционера и его возможные неисправности.

Вертикальные жалюзи отвечают за регулирование воздушных потоков по горизонтали.

Плата управления – на ней находится блок электроники вместе с главным микропроцессором.

Также во внутреннем блоке имеются штуцерные соединения, что находятся сзади блока – в самом низу. Именно здесь осуществляется подключение медных трубок, что соединяют два блока.

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Учитывая все вышеуказанные особенности конструкции, можно сделать вывод, что климатическая система – это сложный агрегат, работа которого нарушается при некачественно проведенной установке. После того, как было произведено соединение коммуникаций, рекомендуется откачать весь лишний воздух из конструкции. Это потребуется, чтобы в контуре не осталось кислорода или влажного воздуха. В противном случае детали компрессора будут поддаваться негативному коррозийному влиянию. Кроме того, наличие влаги становится главной причиной обмораживания испарителя.

Установка кондиционера Днепр: поэтапный монтаж системы

Выполнение монтажных работ рекомендуется доверять настоящим профессионалам своего дела. Компания «Прохлада» поможет учесть основные нюансы выполнения каждого этапа. Кроме того, незнание конструкции и особенностей работы системы в целом приводит к тому, установка кондиционера Днепр производится с серьезными нарушениями. В результате климатическая техника не правильно работает, ее эксплуатационный срок заметно уменьшается, что приводит к поломке агрегата.

Первый этап монтажа

Рекомендуется провести отдельную электрическую проводку (даже если речь идет о маломощном устройстве 1,5 кВт). Также, необходимо установить отдельный автомат в электрическом щите. Это потребуется для того, чтобы избежать возможного возгорания старой проводки, что не всегда справляется с максимальными нагрузками агрегата.

В новостройках эти нюансы заранее просчитывают, а дома, построенные после 1990 года, нуждаются в более надежной проводке.

Второй этап

Следующий шаг – осуществляется установка «уличного» блока. Специалисты выполняют процедуру просверливания отверстий для фиксации кронштейнов. Эти крепежи обязательно должны справляться с весом конструкции, а лучше всего подбирать модели, что выдерживают вес, что в несколько раз больше, чем параметры блока. Если установка кондиционера Днепр производится в многоквартирном доме на высоте – потребуется помощь альпинистов.

В случае с последними этажами владельцы квартир часто прибегают к фиксации блока на поверхности крыши. Однако стоит помнить, что расстояние от внутреннего до наружного блока должно варьироваться от 3 до 20 м.

Для владельцев квартир, что проживают на первом этаже, зафиксировать «уличный» блок нужно на расстоянии 1,8-2 м от земли. Лучше всего поместить его в аккуратную металлическую клетку, оберегая от вандалов.

Условия для фиксации наружного блока:

Прочная поверхность стены Под весом устройства стенка может обсыпаться. Лучше всего выбирать гладкую стену, чтобы исключить вибрации техники во время эксплуатации. Ни в коем случае не нужно сгибать фреоновые трубки В такой ситуации отмечают утечку фреона. Когда трубки закручиваются в кольцо размером около 100 мм, компрессору очень сложно качать хладагент.

Третий шаг

Следующий шаг – фиксация «комнатного» блока. Профессионалы фиксируют блок с применением шурупов к стене (настенная конструкция) или за счет кронштейнов к потолку (потолочная конструкция). Касаемо напольной конструкции, ее не нужно фиксировать с применением крепежных элементов, но потребуется предварительно определиться с местом крепежа. Выбирая подходящий участок, нужно помнить о том, чтобы блок не выдувал воздух на мебель или на стену. Он должен находиться подальше от основных источников тепла.

Несмотря на то, что напольная конструкция никаким образом не фиксируется, после прокладки коммуникаций, ее не стоит сдвигать с выбранного места. Иначе пользователь нарушит все соединения.

Четвертый этап монтажа

Далее необходимо выполнить соединение электрического провода и фреоновых трубок, поэтому специалисты прибегают к выполнению желоба в стенах или на потолке. Штробление магистрали потребуется, если есть необходимость сделать ее закрытой.

Второй вариант – спрятать все провода в специальные пластиковые коробы закрытого типа (иногда такие коробы «прячутся» под плинтус). Прежде всего, нужно выполнить качественное соединение медных труб и электропроводку между двумя блоками. Как правило, профессионалы используют соединительные фитинги. В подготовленное отверстие в наружной части стенки потребуется зафиксировать «стакан» для гидроизоляции вместе с соединительным шлангом.

Предпоследний (пятый) этап

После этого, монтажники запускают сплит-систему в работу и устанавливают специальную тест-программу. Нужно проверить работоспособность агрегата, чтобы корпусная часть не вибрировала, независимо от выбранного рабочего режима.

Заключительный этап

По завершению всех этапов монтажники избавляются от мелкого мусора, подготавливая климатическое оборудование к продолжительной эксплуатации. Также, по желанию пользователя специалисты могут провести краткую консультацию, рассказывая о правилах технического обслуживания и использования техники в целом.

Два самых распространенных вопроса от пользователей:

Когда лучше всего монтировать кондиционер – до или после ремонта? Рекомендуется выполнять монтаж в два этапа. На первом этапе производят все «грязные» работы, связанные с прокладкой коммуникаций. На втором этапе – выполняют крепеж и подключают блоки. Второй этап происходит по завершению строительно-ремонтных процессов. Где нужно установить кондиционер? Монтаж происходит в помещении, где чаще всего находятся все члены семьи. Однако нужно проследить, чтобы потоки холодного воздуха не были направлены на людей.

Услуги установки кондиционера в Днепропетровске: стандартный и нестандартный способ

Выделяют два основных вида монтажа климатической техники – стандартный и нестандартный. Первый тип считается более доступным в плане стоимости.

Услуги установки кондиционера в Днепропетровске стандартного типа подразумевают выполнение следующих работ:

Прокладка фреоновой магистрали (около 3 м).

Установка крепежных элементов – кронштейнов.

Сверление отверстий для фиксации внутреннего и внешнего блока.

Сверление сквозного отверстия.

Выполнение пусконаладочных процессов.

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Стандартный монтаж климатической техники не подразумевает повреждение отделки, а потому – может осуществляться уже по завершению строительно-ремонтных работ.

Услуги установки кондиционера в Днепропетровске нестандартного типа подразумевают соблюдение определенных требований заказчика и некоторых архитектурных особенностей конкретного помещения. Это более сложный процесс, стоимость которого зависит от длины трассы (составляет больше 3 м). При этом монтаж выполняется в один или в два этапа.

Установка в один этап

Выполнение таких монтажных работ осуществляется за один день. Точное время зависит от степени сложности установки.

Все работы осуществляются следующим образом:

В телефонном режиме менеджер интересуется у заказчика, есть ли необходимость в проведении дополнительных работ (к примеру, вызов замерщика). После этого, производится установка кронштейнов, с помощью которых будет фиксироваться внутренний блок. Монтажники производят бурение в стене с дальнейшим утеплением данного отверстия и его обязательной герметизацией. Проводится прокладка коммуникаций и подключение трассы к внешнему блоку. Внутри здания на стене фиксируется карта внутреннего блока, а на улицу выводят дренажную трубку. Соединяют фреоновую магистраль с внутренним блоком.

По окончанию выполнения всех работ потребуется проверить герметичность системы – только после этого можно осуществлять запуск фреона по магистрали. Если длина межблочной трассы превышает оптимальный показатель в 7 м, тогда нужно произвести дозаправку фреона. Монтаж завершен только после того, как специалисты проверили работу системы на всех возможных режимах.

Установка в два этапа

Этот вид работ актуально производить во время строительно-ремонтных процессов в помещении. Таким образом, можно «спрятать» всю межблочную трассу внутрь стены, не нарушая интерьер комнаты.

На первом этапе выполняют следующие работы:

Замерщик выезжает по указанному адресу и оценивает объем предстоящих работ. Осуществляется прокладка коммуникаций и фреонового контура. При необходимости специалисты выполняют штробление стен. Происходит фиксация кронштейнов или же установка подставки. Монтаж внешнего блока и подключение к коммуникациям. Отвод дренажной трубки.

После того, как были окончены все строительно-ремонтные работы, можно приступать к проведению второго этапа монтажа климатической техники. Причем временной интервал между первым и вторым этапом зависит от заказчика.

На втором этапе необходимо выполнить такие процессы:

К внутренней стене в помещении фиксируется карта внутреннего блока. Происходит соединение трассы с внутренним блоком. Специалисты проверяют систему на герметичность, открывают все вентили, выполняют закачку хладагента. Проверяют работоспособность оборудования.

Выбор определенного этапа зависит от пожеланий заказчика, а также от обстоятельств (выполнение ремонтных работ в доме, квартире).

Чистка и дозаправка кондиционера Днепр: проведение технического обслуживания системы

Для продолжительной эксплуатации инновационных климатических агрегатов потребуется выполнять регулярное обслуживание кондиционеров. Ведь некоторые модели функционируют не только летом, но и на протяжении всего года. В процессе засорения системы фильтрации или при недостаточном количестве фреона отмечают плохую производительность оборудования.

В результате снижается функциональность системы, а энергопотребление увеличивается. Это приводит к быстрому износу рабочего механизма и его поломке.

Технология чистки климатической техники

Одна из самых уязвимых частей климатической техники – это система фильтров. Поэтому чистка и дозаправка кондиционера Днепр требует профессионального подхода.

Фильтр представляет собой мелкую сетку, расположенную под передней панелью агрегата. Именно через него воздушные потоки поступают внутрь устройства. Сетка очищает воздух от мелких частиц пыли и грязи, оберегая также и радиатор от негативного влияния извне.

Для очистки фильтра следует выполнить следующие шаги:

Снимаем верхнюю крышку кондиционера и достаем верхние фильтры. Промываем фильтр под проточной теплой водой или же замачиваем в мыльной воде на 5-10 минут. Проводится чистка роторного вентилятора, что напоминает валик. Он отвечает за движение воздушных потоков из кондиционера в помещение. На лопастях постепенно скапливается грязь, появляется жировой налет, поэтому их также нужно протирать мягкой влажной салфеткой. На лопасти можно нанести раствор из хозяйственного мыла. Для этого на поверхность пола нужно постелить пленку, а кондиционер включить, чтобы техника самостоятельно очистилась от всевозможных загрязнений. Оставляем технику работать на протяжении нескольких минут. Процедура заканчивается тем, что поверхность лопастей очищают с помощью кисточки, убирая всю грязь. Не стоит забывать про очистку вентиляционных отверстий, расположенных вверху кондиционера.

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Промывать фильтры рекомендуется раз месяц, а если речь идет о промзоне – тогда два раза в месяц.

Технология заправки кондиционера фреоном

При совершении заправки климатического оборудования с применением фреона рекомендуется предварительно вакуумировать контур. Чаще всего данная процедура выполняется с применением манометра:

На кондиционере устанавливают температуру 18 градусов и включают систему на охлаждение воздуха в комнате. Обращаем внимание на огромную трубку во внешнем блоке. Открывают колпачок, и с помощью шланга подключают манометр. Второй конец необходимо подсоединить к баллону с газом. Устанавливают оптимальную рабочую скорость климатического оборудования и измеряют температуру воздуха посредством цифрового градусника. Необходимо постепенно открывать и закрывать вентиль баллона, обращая внимание на показания. Давление и температура в системе должны постепенно увеличиваться. Давление нужно довести до показателей 5-7 бар. Когда на вентиле и манометре появится иней – нужно заканчивать процедуру. Выполняется отсоединение баллона и манометра, а колпачок обратно фиксируется в исходное положение. После заправки нужно будет провести тестирование рабочей системы.

Чистка и дозаправка кондиционера Днепр – обязательная услуга, что выполняется опытными специалистами в сфере обслуживания систем кондиционирования. Если пользователь не знает о конструктивных особенностях техники, есть все шансы того, что он не сможет качественно выполнить процедуру чистки фильтров или дозаправку фреоном. В последнем случае часто происходят ситуации, когда пользователь заправляет недостаточное количество хладагента или, наоборот, использует слишком много фреона.

Выбор фреона для заправки климатической техники

В процессе стандартной эксплуатации кондиционера дозаправка требуется не часто, а утечка зависит от интенсивности использования техники. Определить нуждается ли агрегат в дозаправке, не составит особых сложностей: в помещение поступает плохо охлажденный или вовсе не охлажденный воздух; на «уличном» блоке можно заметить иней.

Современные кондиционеры заправляют тремя разновидностями фреона:

R-22 – стандартный тип хладагента, который отличается доступной стоимостью. Во время утечки его компоненты моментально улетучиваются. Но его основной недостаток – негативное влияние на озоновый слой. R-410A – новый тип хладагента, что не оказывает негативного воздействия на озоновый слой. Он позволяет использовать огромное рабочее давление, что влияет на увеличенную производительность конструкции. Поэтому можно смело сэкономить на потреблении электроэнергии. R-407C – этот тип подразумевает смешивание трех компонентов (R-32, R-134A и R-125). Но частично заправлять этим газом оборудование невозможно, так как он не изотропен. Сначала улетучиваются самые легкие частицы. Поэтому рекомендуется полностью убрать все компоненты газа и выполнить закачку заново.

Выбрать качественный кондиционер в Днепропетровске: важные параметры

Совершая покупку систем кондиционирования, в первую очередь рекомендуется уделить внимание такому важному параметру, как мощность. От этого параметра напрямую зависит два основных показателя: комфортные условия в помещении и сможет ли агрегат на все 100%-ов справляться со стандартными функциональными обязанностями.

Чтобы выбрать качественный кондиционер в Днепропетровске, покупателям стоит учитывать такую расчетную формулу: на 10 м2 площади необходимо 1 кВт мощности. Причем во внимание берется стандартная комната, где высота потолков составляет от 2,8 до 3 м.

Также, стоит учитывать особенности расположения здания. К примеру, если дом расположен на солнечной стороне, тогда до изначальных мощностных показателей добавляют еще 25-30%.

Чтобы приобрести качественный кондиционер в Днепропетровске, заранее нужно определить участок его фиксации и рабочие условия, в которых он будет эксплуатироваться. Чем больше в помещении людей, тем мощнее должен быть прибор, для устранения тепла от одного человека понадобится еще 100 Вт дополнительных.

Продаем кондиционеры с доставкой

Весь ассортимент магазина условно делится на несколько больших категорий с учетом их стоимости:

модели премиум-класса;

агрегаты по средним ценам;

бюджетные модели.

Мы продаем кондиционеры достойного качества от популярных производителей:

COOPER&HUNTER – один из самых известных лидеров на современном рынке инновационного оборудования. Фирма активно сотрудничает с не менее популярным брендом Daikin, используя различные комплектующие этой компании.

Midea – техника бюджетного типа, которая имеет высококачественную систему фильтрации, автоматическую диагностику, плавную работу. Несмотря на простую конструкцию, все агрегаты данного бренда считаются востребованными на мировом рынке.

LG – компания с мировым именем, что предлагает в продажу разные модели климатической техники. Особого внимания заслуживает дизайн внутреннего блока, так как пользователь имеет возможность выбрать любой цветовой оттенок.

Кроме того, мы продаем кондиционеры от таких брендов, как Daiko, Samsung, Liberton, Laretti, Sensei, WEST и другие. Огромный каталог позволяет покупателям выбрать идеальное решение для разных сфер эксплуатации.

Прибрести кондиционер для применения в разных эксплуатационных сферах

Выбор техники обусловлен определенной сферой эксплуатации, в которой она будет использована.

Чтобы приобрести кондиционер для домашних условий, необходимо выбирать модель из категории бытовых агрегатов. Их мощностные характеристики – от 1,5 до 8 кВт. Они крепятся на ровную поверхность в одном из жилых помещений, создавая благоприятную атмосферу. Бытовые виды – это также моноблочные конструкции (оконные или мобильные). Самые востребованные – это настенные сплит-системы.

Полупромышленное оборудование имеет максимальную производительность до 30 кВт. Это идеальные помощники для загородных комплексов, огромных офисов, магазинов, где площадь достигает 300 м2. Если сравнить их с бытовыми моделями, они отличаются увеличенными показателями производительности, так как имеют больший рабочий ресурс. Выделяют несколько разновидностей, учитывая особенности их фиксации.

Для торгово-развлекательных центров, концертных залов, всевозможных публичных учреждений, производственных предприятий необходимо приобрести кондиционер промышленного типа. Мощность некоторых систем составляет 10 000 кВт.

Качественный кондиционер инверторного типа

Инверторный кондиционер – незаменимый помощник, имеющий компрессор с возможностью плавной регулировки производительности. Изменение таких параметров осуществляется за счет частотного преобразователя, который называется инвертором.

Двигатель компрессора плавно изменяет свою частоту вращения благодаря специальному блоку управления. Именно от этой частоты и варьируется производительность всей системы. Для сравнения: обычный кондиционер при достижении заданной температуры воздуха в помещении моментально выключается, качественный кондиционер инверторного типа продолжает работать с минимальной мощностью. Поэтому техника эксплуатируется на более низких оборотах, обеспечивая экономию электроэнергии.

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В результате можно уменьшить количество запусков двигателя, так как именно на эти процессы затрачивается наибольшее количество электрической энергии. Меньшее количество запусков компрессора увеличивает его сроки эксплуатации.

Преимущества инверторных кондиционеров

В последнее время все большее количество покупателей стали отдавать предпочтение инверторной климатической технике. Выбирая качественный кондиционер, потребитель обращает внимание на огромное количество преимуществ, среди которых стоит отметить уменьшение энергозатрат на 30%. Кроме того, данный агрегат обеспечивает максимально точную регулировку температурных показателей в помещении.

Специфика инверторной технологии предполагает следующие преимущества:

тихая и плавная работа благодаря инвертированию тока питания компрессором;

отсутствие пиковых нагрузок во время включения и отключения компрессора обеспечивает экономное потребление электроэнергии;

возможность использовать климатическое оборудование на обогрев в зимний сезон;

максимально высокая мощность позволяет быстрее достичь оптимальных температурных показателей внутри здания.

Меньшее количество циклов включения/выключения благоприятно сказывается на эксплуатационных сроках техники.

Основные функциональные возможности техники

Главная задача любого кондиционера – поддержание оптимального температурного режима в помещении. Поэтому основные функции любой техники заключаются в охлаждении воздуха летом или подогреве в зимний период.

Работа на охлаждение. Пользователь имеет возможность самостоятельно установить температуру, до которой воздух в помещении будет охлажден в течение определенного времени. Причем интенсивность охлаждения зависит от максимального количества людей в комнате.

Работа на подогрев. Используя специальный «зимний комплект» для стандартных агрегатов, пользователь может запускать кондиционер при температуре до -10-15 градусов. Таким образом, оборудование можно эксплуатировать вместо основных источников отопления или вместе с ними (в межсезонье или зимой).

Это две основные функции большинства бытовых моделей. Однако существуют также и некоторые дополнительные режимы, что также направлены на улучшение микроклимата в доме.

Дополнительные функции техники

Покупая климатическое оборудование, кроме стандартного функционального набора, рекомендуется уделять внимание и дополнительным режимам. Причем нужно быть уверенным в том, что эти функции действительно понадобятся в будущем. В противном случае потребитель переплатит за покупку техники с ненужными функциями. Ведь стоимость варьируется с учетом количества и качества режимов.

Популярные дополнительные функции:

Вентиляция и подмес свежего воздуха с улицы. Как правило, эта функция актуальна для моделей канального типа, которые вместе с охлаждением «дарят» необходимую свежесть воздуха.

Фильтрация. Огромное количество фильтров позволяет очищать воздушные потоки от бактерий, пыли, микрочастиц и других элементов, что представляют опасность для человеческого здоровья.

Ионизация – обеззараживание потоков и насыщение их необходимым количеством ионов серебра. Таким образом, ионизаторы часто называют помощниками фильтров, так как они также притягивают к себе микробы и пыль, защищая двигатель от возможного загрязнения.

В некоторых моделях дополнительно имеется функция осушения воздушных потоков. Но важно помнить, что во время работы на обогрев или на охлаждение любой агрегат частично сушит воздух. Потому стоит учитывать этот аспект, чтобы не пересушить воздух в закрытом помещении.

Выбор сплит-системы для квартир и домов

Покупая климатическую технику для дома, многие покупатели выбирают современные сплит-системы. Ведь именно в этих конструкциях успешно сочетаются такие важные параметры: выгодная стоимость, продолжительная эксплуатация, несложный монтаж и простая конструкция.

Сплит-система состоит из двух блоков – наружного и внутреннего, которые между собой соединены с помощью фреоновых магистралей и электропроводов. Таким образом, самая шумная деталь (компрессор) находится на улице, а в помещении устанавливается компактная часть – настенный блок, что может отличаться разным дизайном. Поэтому во время работы техники в комнате удается сохранить идеальную атмосферу.

Уход за настенным блоком достаточно простой: несколько раз в неделю поверхность можно протирать сухой салфеткой. Выбор определенного цвета для блока зависит от особенностей интерьера. Можно подобрать стандартные модели белого цвета или же отдать предпочтение конструкции черных или серых оттенков.

Особенности настенных систем

Самая популярная техника для дома и офисных помещений – это настенные кондиционеры. Они отлично подходят для бытовой и полупромышленной сферы эксплуатации. Это классическая сплит-система, что состоит из внутреннего и наружного блоков.

Наружный блок монтируется на улице возле оконной конструкции.

Внутренний блок устанавливается под потолком ближе к окну.

Управление системой – дистанционное, с помощью специального пульта.

Стандартные виды имеют два главных режим – обогрев и охлаждение воздуха. Испарение фреона под воздействием повышенной температуры осуществляется во внутреннем блоке, что установлен в комнате. Газообразный хладагент увеличивает показатели давления в контуре, а компрессор активно поддерживает заданный процесс. Затем, хладагент переходит в уличный блок и конденсируется – он моментально отдает низкую температуру воздушных масс наружу. Вся процедура повторяется по кругу.

Выбор кондиционеров для детской комнаты

Одним из самых сложных решений для родителей является вопрос: нужен ли кондиционер в детской комнате? Педиатры в один голос утверждают, что нужен. Однако важно грамотно подобрать определенную модель.

Выделяют три главных критерия, которым должна соответствовать идеальная техника:

Минимальный уровень шума. Особенно это актуально для комнаты, где будет отдыхать маленький ребенок – посторонние звуки не должны нарушать детский сон. Наличие ночного режима, когда оборудование поддерживает необходимый микроклимат, но работает с меньшей мощностью. Возможность совершать регулировку силы воздушных масс с учетом необходимого температурного режима.

Учитывая все три основных критерия, многие родители предпочитают выбирать инверторную технику, которая позволяет всегда поддерживать определенную температуру внутри помещения.

Во время работы кондиционера все воздушные массы потребуется направлять, используя горизонтальные или вертикальные жалюзи. В результате потоки воздуха не должны напрямую попадать на детскую кровать или место, где ребенок постоянно играет. Направление воздуха должно быть таким, чтобы потоки равномерно рассеивались по всей площади, разбиваясь по пути о различные препятствия (шкаф, кровать, стол и прочую мебель).

Главное помнить важное правило: температурный перепад между комнатой и улицей не должен быть больше 7 градусов. Например, если на улице сохраняется температура +32 градуса, то в детской комнате нужно поддерживать температуру до +25 градусов.

Кондиционер на обогрев

Когда летний сезон заканчивается для владельцев квартир и частных домов остается актуальным вопрос выбора дополнительных источников тепла. Отопительный сезон еще не начался, но в помещении уже ощущается прохлада. Некоторые прибегают к применению всевозможных современных обогревателей, но это невыгодно в плане потребления электроэнергии.

Поэтому в межсезонье рекомендуется использовать более экономную технику – кондиционеры инверторного и неинверторного типа. Основные преимущества эксплуатации климатического оборудования в зимний период:

Повышенный коэффициент энергоэффективности. Этот показатель зависит от конкретной модели, но в среднем на 1 кВт электроэнергии получают от 3 до 5,7 кВт тепловой энергии.

В инверторной технике в два раза увеличенный рабочий ресурс компрессора по сравнению с обычными настенными типами.

Инверторное оборудование может работать не только в межсезонье, но и зимой при температуре -15 градусов. Некоторые модели рассчитаны на работу при -25 градусах.

В результате при выборе климатической техники на зиму, рекомендуется отдавать предпочтение инверторной технике, что позволяет экономить при потреблении электроэнергии.

Выбрать и заказать кондиционер в интернет-магазине

Современные агрегаты – это многофункциональная техника, которая имеет встроенный датчик температуры. Функцию данного датчика выполняет инфракрасный сенсор, который сканирует температурные показатели во всей комнате. Некоторые модели дополнены функцией автоматического перезапуска, позволяя возобновить работу системы в результате сбоев в сети.

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Чтобы подобрать и заказать кондиционер в интернете-магазине, рекомендуется разобраться со способами его эксплуатации. От этого аспекта будет зависеть несколько важных параметров:

количество блоков;

показатели мощности;

необходимый функционал;

особенности конструкции;

внешний вид внутреннего блока;

способ и место установки.

К примеру, если покупатель желает заботиться о качестве воздуха в собственном доме, тогда целесообразно подобрать климатическое оборудование с функцией ионизации и очистки воздуха. Этот вариант особенно актуален для семей, где проживают маленькие дети. Использование фильтров исключает частое проведение влажной уборки, сохраняя в квартире здоровый микроклимат.

Для обогрева помещений необходимо заказать кондиционер в интернет-магазине, который может эксплуатироваться зимой или в межсезонье. Дополнительно наши специалисты предложат монтаж специального «зимнего комплекта» для защиты системы от обморожения.

Сайт продажи кондиционеров «Прохлада» – большой ассортимент климатической техники

Компания «Прохлада» – сайт продажи кондиционеров от разных брендов, где каждый покупатель сможет воспользоваться профессиональной помощью специалистов, которые подберут подходящую технику по демократичным ценам. С помощью удобной системы фильтров удалось ускорить поиск нужных товаров в интернет-магазине. Теперь, пользователю потребуется указать всего несколько нюансов:

конкретный бренд;

рекомендуемую площадь помещения;

тип компрессора;

ценовой диапазон.

Мы всегда обращаем внимание на инновационные разработки современных производителей, стараясь предлагать своим покупателям исключительно актуальные виды климатического оборудования.

Кроме того, сайт продажи кондиционеров предлагает собственную помощь во время установки техники, проведения технического обслуживания. В результате чистка системы фильтров и дозаправка фреоном происходит под контролем настоящих профессионалов своего дела.

Как сделать покупку кондиционера оперативно и выгодно

Для совершения покупки климатических агрегатов теперь не нужно тратить свое время на длительные походы по различным магазинам бытовой техники, так как приобрести кондиционеры можно в режиме онлайн.

Магазин «Прохлада» поможет сделать покупку кондиционера быстро и выгодно, предлагая демократичную стоимость на все оборудование.

Покупателю потребуется выполнить всего несколько шагов:

Отыскать подходящую модель в каталоге и добавить ее корзину. Возможность сделать покупку в 1 клик. Для этого потребуется указать свое имя и контактный номер телефона, по которому менеджер сможет связаться с покупателем.

Чтобы сделать покупку кондиционера, можно воспользоваться помощью менеджера, который в телефонном режиме расскажет об основных характеристиках конкретной модели. Обработка заказов осуществляется ежедневно – без выходных.

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Кроме того, покупатели имеют возможность регулярно следить за изменением цен – на сайте постоянно появляются специальные предложения для клиентов в виде акций и скидок. Таким образом, можно приобрести кондиционер по демократичной цене с доставкой по всей территории Украины.

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