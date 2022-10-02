Кондиционер на обогрев

Кондиционер относится к незаменимой современной технике, которая уже давно является неотъемлемой частью интерьера в городских квартирах, в загородных особняках, офисных помещениях и на многочисленных предприятиях. В результате удастся создать благоприятный микроклимат, независимо от сезона или погоды за окном.

Больше 10 лет назад различные компании-производители сплит-системы задались весьма актуальным вопросом: если возможности кондиционеров позволяют охлаждать воздушные массы, могут ли такие системы одинаково эффективно работать на отопление? Ответом на данный вопрос стал выход в продажу новых моделей, благодаря которым удалось осуществить обогрев кондиционером жилых и нежилых зданий.

Учитывая регулярно повышающийся спрос на представленные агрегаты, все большее количество производителей приняли решение пополнить собственный ассортимент продукцией, которая сможет функционировать в двух рабочих режимах:

Охлаждение.

Обогрев воздуха.

Несмотря на это, некоторые владельцы не используют кондиционер на обогрев, игнорируя дополнительные возможности или вовсе не зная про их существование.

Когда рационально использовать кондиционер на обогрев

Современные потребители придерживаются мнения, что климатическая техника должна осуществлять функцию вентиляции и охлаждения, а потому обогрев считается лишним режимом. Это объясняется тем, что во всех жилых помещениях имеется централизованное отопление.

Учитывая большую площадь комнат, стандартный кондиционер на обогрев не заменит отопительное оборудование. Однако создать комфортную для проживания температуру в межсезонье все же возможно. По этой причине сплит-система нашла свое применение в такие сезоны, как:

Осень, когда температура внутри зданий резко падает, а централизованное отопление еще не подключили.

Весна, когда отопление уже выключили, но комнаты еще нуждаются в прогреве (особенно вечером и ночью).

Зимой кондиционер, тепло от которого равномерно распределяется по всей комнате, может выполнять функцию обогревателя, тепловентилятора и других вспомогательных устройств для повышения температуры. При этом потребление электроэнергии, по сравнению с такими устройствами, будет экономным, несмотря на оптимальные показатели мощности. По этой причине сплит-система является отличной альтернативой большинству обогревателей.

Оптимальная температура запуска кондиционера на тепло

Каждая система отличается определенными температурными диапазонами, в которых она может корректно функционировать, выполняя все необходимые задачи. В случае игнорирования рекомендаций компаний-производителей может произойти поломка агрегата или выход из строя его отдельных комплектующих. Компания «Прохлада» поможет выбрать и купить кондиционеры на обогрев в Днепре от разных брендов, учитывая индивидуальные пожелания клиентов, а также изначально выделенный бюджет на покупку.

Как правило, отмечают следующие стандартные температурные ограничения:

+25 градусов Это максимальный температурный порог для уличного воздуха, при котором может вырабатываться тепло на кондиционере без особого риска для системы. При повышении температурных показателей происходит перегрев компрессора, что приводит к поломке. -5 градусов Это минимальный температурный лимит, выход за который приводит к перемерзанию сплит-системы. Серьезность поломок достаточно весома, а потому компании-производители часто уменьшают сроки гарантийного обслуживания в случае запуска кондиционера при температуре ниже -5 градусов.

Однако выход из ситуации есть – на сегодняшний день в продаже представлены современные инверторные агрегаты. Заказать такой кондиционер тепло/холод может каждый желающий на нашем сайте, воспользовавшись демократичными ценами. Некоторые инверторные модели можно запускать при температуре за окном до -25 градусов. Это связано с тем, что в конструкции производители предусмотрели наличие тепловых насосов. В результате удастся прогреть любое помещение даже в сильный мороз, используя сплит-систему в качестве вспомогательного агрегата в комплексе с централизованным отоплением.

Как нагревается воздух в кондиционерах зима/лето

Чтобы разобраться со спецификой работы данной климатической техники, потребуется ознакомиться с конструктивными особенностями современных моделей. Несмотря на большое разнообразие сплит-систем в Украине с функцией обогрева помещений, практически все они имеют одинаковый набор основных элементов:

Компрессор – одна из главных деталей, которая принимает активное участие в постоянном движении хладагента (фреона) по холодильному контуру. В разных моделях могут быть установлены разные виды компрессоров – обычные или инверторные. Последние отличаются экономным потреблением электроэнергии.

Испаритель – исходя из самого названия, становится понятно, что данный элемент отвечает за испарение фреона.

Конденсатор – эксплуатируется с целью конденсации фреона (паров хладагента).

Вентиль для терморегуляции – помогает уменьшить давление фреона перед тем, как он поступит в испаритель.

Вентилятор – отвечает за образование потоков воздуха, необходимых для обдува испарителя с конденсатором.

Зима/лето кондиционер, работая в режиме обогрева, нагнетает фреон, который находится в своем исходном состоянии (газообразном), в конденсатор. Это первый процесс, когда начинает образовываться теплый воздух. После этого включаются вентиляторы, задача которых базируется в том, чтобы перегнать воздушные массы через конденсатор. В результате воздух подогревается, поступая в помещение.

Затем, фреон переходит в терморегулирующий вентиль: наблюдается уменьшение давления и температурных показателей до значений, которые считаются подходящими для оптимальной работы испарителя.

Активация тепла на кондиционере: пошаговая инструкция для пользователей

Обогрев кондиционером в последнее время становится все более актуальным среди жителей многоквартирных, частных домов, дач. При этом процедура включения практически ничем не отличается от процедуры включения на охлаждение. Необходимо запомнить несколько элементарных действий:

Изначально нужно убедиться в том, что перед вами современный обогреватель-кондиционер, в котором производитель действительно предусмотрел наличие функции обогрева. Это можно сделать, отыскав на пульте управления соответствующую кнопку – «HEAT», которая свидетельствует о наличии теплового режима. Активация сплит-системы осуществляется посредством нажатия кнопки питания «ON». После запуска агрегата нужно выбрать режим обогрева, нажимая при этом кнопку «HEAT». Для выбора оптимальной температуры необходимо воспользоваться кнопками «+/-». При этом производители не рекомендуют обогрев кондиционером на пределе его возможностей, установив максимальную температуру. В результате удастся продлить срок службы всех элементов конструкции.

Если сразу же после включения тепло на кондиционере не поступило в помещение – не стоит преждевременно паниковать. Климатическая техника нуждается в дополнительном времени, чтобы успеть подогреть первую партию воздушных масс: как правило, это от 5 до 10 минут. Если по истечению 15 минут теплый воздух не появился, нужно внимательно проверить все выставленные настройки, ознакомиться с инструкцией от производителя.

Что касается КПД, обогрев зимой кондиционером зависит от наружной температуры: чем ниже температура воздуха за окном, тем сложнее климатической технике выполнять поставленные перед ней задачи. Таким образом, очень сложно будет добиться выставленных режимов. Чтобы устройство не функционировало на износ, важно учитывать его изначально отмеченные возможности, прислушиваясь к рекомендациям компании-производителя, а также советам специалистов компании «Прохлада» в Днепре. В случае поломки сплит-системы по любым причинам нужно немедленно обратиться за помощью к квалифицированным мастерам, которые выезжают по всем районам города. Перед началом выполнения ремонтных работ понадобиться обязательная диагностика.

Обогрев кондиционером: преимущества

Сравнивая современные сплит-системы, что функционируют по принципу теплового насоса, с другими устройствами, можно получить массу преимуществ. В результате такого обогрева происходит отбор тепла фреоном, а затем выполняется перенос воздушных масс с улицы в помещение через внутренний блок. Таким образом, можно говорить про равномерное распределение воздушных масс по всему периметру комнаты.

Кондиционер на тепло отличается более высоким КПД (в 3-4 раза), по сравнению с новыми моделями конвекторов, электрообогревателей. Объяснить такие показатели можно тем, что на 1 кВт потраченной энергии климатическая техника способна выдать 3-4 кВт тепла. Причем окончательное количество кВт напрямую зависит от того, какая именно температура воздуха на улице.

Самые эффективные – инверторные модели, которые отличаются возможностью плавной регулировки мощностных показателей. Все это обеспечивает поддержание оптимальных температурных показателей внутри зданий, сохраняя при этом минимальный расход электроэнергии. Некоторые современные инверторные сплит-системы могут быть укомплектованы функцией подогрева компрессора, а также подогрева поддона, что исключает возможный процесс обмерзания.

Список достоинств сплит-систем

В несколько раз увеличен объем теплого воздуха при одинаковом потреблении энергии Для сравнения: электрический обогреватель, используя 1 кВт предлагает 1 кВт тепла, а обогреватель-кондиционер предлагает 1 кВт тепла при использовании до 350 Вт. Универсальность – применение и зимой, и летом Летом можно успешно запускать на охлаждение воздушных масс, а зимой – на отопление помещений. Безопасная работа Такие агрегаты находятся на безопасном расстоянии от пола, а потому дети не смогут повлиять на работу оборудования. Кроме того, во время эксплуатации корпусная часть не нагревается, как это происходит с масляными или электрическими приборами. Возможность оперативного нагрева Обогрев помещения площадью 25 м2 осуществляется через 5 минут. Прежде всего, это объясняется работой встроенного вентилятора, позволяющего равномерно раздувать теплые воздушные массы по всей комнате. Причем пользователь может контролировать рабочую скорость вентиляторов, благодаря предложенным функциям на пульте.

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Кондиционер на тепло не работает: распространенные причины

Отопление в квартире еще не включили, но тепло на кондиционере не вырабатывается. С такой причиной сталкиваются владельцы разных сплит-систем, независимо от бренда, конструктивных особенностей и функционала в целом. Чтобы отремонтировать климатическую технику, изначально нужно отыскать причину неисправности.

Начать проверку важно с весьма банальных причин, о которых владельцы кондиционеров часто забывают:

Проверка выбранного рабочего режима. Часто по умолчанию установлен режим «Холод», а потому система «отказывается» выполнять обогрев воздушных масс. Для этого потребуется выбрать на пульте «MODE», отыскав отметку «HEAT» или значок солнышка (в зависимости от конкретной модели).

Подождите 10-15 минут. Переключение режимов не происходит мгновенно – для этого техника нуждается в определенном временном промежутке.

Кроме того, в некоторых ситуациях может понадобиться специальный зимний комплект для кондиционеров на тепло. В этот комплект включено: устройство замедления вращения крыльчатки, подогрев картера компрессора и подогрев дренажной системы.

Проверка режима оттаивания

Еще один важный совет в случае «отказа» сплит-системы переключиться на режим обогрева – необходимо проверить режим оттаивания. В результате можно убедиться в том, что агрегат действительно адаптировался к температурным условиям за окном. Также, стоит проверить наружный блок – нет ли на нем ледовой корки. Если уличный блок все же обледенел, первое, что потребуется сделать – это полностью выключить кондиционер.

Случаются ситуации, когда владельцы климатического оборудования проигнорировали прогноз погоды или температуру на термометре за окном, а потому произошел запуск агрегата в условиях высоких показателей влажности и критически низких температур воздуха. Таким образом, происходит поломка кондиционера, а первым страдает именно компрессор.

Если же наружный блок не обледенел, необходимо дать кондиционеру возможность «отдохнуть»: выключите сплит-систему и подождите 10-15 минут. После этого происходит включение оборудования: нужно также подождать 15 минут, чтобы система полностью включилась в работу и произошел запуск процедуры обогрева.

Проверка четырехходового клапана

Осуществлять такую проверку должны опытные специалисты-ремонтники, так как потребуется определенный набор инструментов, профильные знания. Четырехходовой клапан является важным элементом в конструкции, ведь он отвечает за качество перехода из режима «Холод» в режим «Тепло» и наоборот. В случае поломки данной детали обогреватель-кондиционер остается в том режиме, в котором он работал до выхода из строя. При этом переключение между разными рабочими режимами полностью отсутствует.

Решить ситуацию поможет только полноценная замена неисправного клапана. Для этого важно подобрать оригинальные комплектующие, учитывая:

Марку и модель сплит-системы.

Конструктивные особенности.

Выделенный бюджет со стороны владельца техники.

Заказать необходимые детали помогут специалисты компании «Prohlada» в Днепре, которые выезжают по указанному адресу для проведения обязательной диагностики. Проведение диагностики считается важной частью обслуживания климатического оборудования. Ведь это отличная возможность проверить систему на наличие/отсутствие дополнительных неисправностей, от которых можно быстро избавиться.

Критерии выбора кондиционера тепло/холод

Обогрев зимой кондиционером позволяет создать в доме максимально комфортную температуру, независимо от погоды за окном и количества, качества работы основных отопительных приборов, различного оборудования. Однако появляется вопрос, как правильно выбрать необходимую модель и купить действительно качественную сплит-систему для дома.

Всего отмечают три основных фактора, которые нужно обязательно учитывать при покупке:

Показатели мощности. Надежность системы. Индивидуальные потребности каждого потребителя.

Современный кондиционер тепло/холод, заказать который можно по демократичным ценам, отличается определенными характеристиками и функциональными отличиями. По этой причине в процессе совершения покупки потребуется учесть следующие важные моменты:

Определяемся с конструктивными особенностями – моно или мульти сплит-система. Количество внутренних и наружных блоков зависит от того, в каком именно здании будет установлена техника, а также от площади помещений.

Допустимые температурные показатели, указанные компанией-производителем. Рекомендуется выбирать модели с небольшим «запасом»: если планируется эксплуатация оборудования при -5 градусах, тогда нужно брать кондиционеры, способные работать при -8-10 градусах. В таком случае пользователь гарантированно не испортит конденсатор при экстремально низких температурных показателях.

Кондиционеры на тепло/холод премиум класса. Не стоит экономить на качестве, а потому нужно отдавать предпочтение моделям с отличным набором технических характеристик.

Наличие зимнего комплекта – в результате нет необходимости производить отдельную закупку данного комплекта. Несмотря на то, что такой набор не предоставляет 100% гарантии, он точно сможет защитить масло от замерзания.

Мощность устройства. Каждый кондиционер, тепло от которого распространяется по комнате, рассчитан на работу с учетом определенной площади. При этом выбирать модель нужно с «запасом» мощности. К примеру, для обогрева помещения 30м2 производители климатической техники рекомендуют выбирать системы мощностью 3,5 кВт, но для качественной и надежной работы лучше всего выбрать модели мощностью 4 кВт.

Такие советы помогут быстро определиться с правильным выбором, учитывая разнообразный ассортимент всевозможных видов климатической техники.

Обогреватель-кондиционер инверторного типа: почему выбирают инвертор

Выбирая качественные кондиционеры на тепло, все большее количество потребителей отдают предпочтение именно инверторной технике. Прежде всего, это связано с уникальными конструктивными особенностями и возможностями такого оборудования в целом. Основу инверторных сплит-систем составляет частотно-управляемый компрессор. За счет продуманной работы современного инвертора происходит автоматическая и свободная регулировка скорости вращения двигателя, а вместе с этим меняются показатели мощности.

Благодаря работе на повышенной мощности, обогрев зимой кондиционером происходит максимально быстро и эффективно. По сравнению с не инверторной техникой результаты заметны уже после нескольких часов эксплуатации.

Кроме того, большинство новинок инверторного типа дополнены Wi-Fi модулем встроенного типа. В виде вспомогательных «фишек» некоторые производители предлагают потребителям набор различных фильтров для высококачественной очистки воздуха – антибактериальные, антиаллергенные.

Преимущества обогрева помещений инверторными кондиционерами

Изучая основные рабочие характеристики таких сплит-систем, необходимо выделить сразу несколько весомых преимуществ:

Зима/лето кондиционер с инверторным двигателем может эксплуатироваться при критично низких температурах – до -30 градусов. Это касается моделей, которые относятся к категории А++ или А+++. В результате отсутствует большая нагрузка на электросеть, сохраняется существенная экономия потребления электроэнергии (порядка 60%), по сравнению с обычными сплит-системами. Тихая работа – представленные модели отличаются минимальным уровнем шума (порядка 18 дБ). Быстрый процесс обогрева комнаты и возможность поддерживать заданный температурный режим на протяжении долгого времени. Инверторные системы принадлежат к оборудованию Eco Friendly, а потому для заправки используется фреон R32, способный уменьшать риски глобального потепления на 65%.

В некоторых новых моделях производители применяют инновационную технологию Step Less Fan Control, в результате использования которой удается осуществлять оперативную регулировку рабочей скорости вентилятора, расположенного во внутреннем блоке.

Что выбрать: обогрев зимой кондиционером инверторного типа или обогрев инверторным обогревателем

Весомым преимуществом инверторных обогревателей является низкая стоимость, по сравнению со сплит-системами. Однако не забывайте про то, что обогреватели можно использовать только в межсезонье и зимой для обогрева помещений. При этом кондиционеры зима/лето могут успешно работать и на обогрев, и на охлаждение, являясь универсальными помощниками при создании, поддержании идеального микроклимата.

Инверторная техника отличается особой безопасностью, энергоэффективностью, стабильностью. К примеру, наличие популярного режима Sleep позволяет выбрать оптимальный режим для сна, установив автоматическое отключение устройства через определенный промежуток времени.

На сегодняшний день обогрев жилых помещений сплит-системой инверторного типа не считается сомнительным удовольствием – это уверенный выбор будущего, где климатическое оборудование успешно становится неотъемлемой частью «умного дома». В результате современные кондиционеры призваны понимать своего владельца с полу нажатия определенной кнопки.

Функциональные особенности новых кондиционеров на обогрев

Разнообразный ассортимент всевозможных кондиционеров, способных работать на обогрев, позволяет каждому потребителю в полной мере удовлетворить собственные запросы. Перед тем, как заказать подходящую модель, важно ознакомиться с распространенными функциями, которые могут быть полезными:

Наличие таймера, что позволяет производить автоматическое включение/отключение техники через определенное время эксплуатации.

Использование функции поддержания оптимальной температуры в доме, в квартире (актуально для инверторных сплит-систем).

Проверка климатического оборудования на наличие каких-либо неисправностей, что проводится в автоматическом режиме (функция самодиагностики).

Использование системы антилед, которая исключает образование наледи.

Применение полезных фильтров, среди которых особую роль играет противогрибковый фильтр.

Ночной режим или режим экономного потребления электроэнергии.

Система подавления шума, которая уменьшает шум от работы внутреннего блока.

Важно изначально понимать: потребуются ли вам данный функционал или нет. Ведь каждая дополнительная функция, возможность техники влияют на ее окончательную стоимость.

Где заказать установку кондиционеров с функцией обогрева

Важной задачей перед каждым владельцем офиса, дома или квартиры является правильный выбор соответствующей климатической техники, исходя из выделенного бюджета и технических характеристик. Доверить процесс выбора такого оборудования можно опытным специалистам, а именно команде компании «Прохлада» в Днепре.

Компания специализируется не только на продаже инверторных и не инверторных кондиционеров с функцией обогрева, но и также предлагает множество дополнительных услуг:

Монтаж новой техники и демонтаж старых кондиционеров.

Техническое обслуживание всех блоков, независимо от марки и модели оборудования.

Заправка и чистка кондиционеров.

Купить качественные системы по доступным ценам в Украине можно прямо сейчас, ознакомившись с предложенным ассортиментом на сайте. Дополнительный бонус – оперативная и бесплатная доставка по всем районам Днепра с последующей услугой правильной установки. Завершающим этапом является запуск кондиционера в присутствии клиента для проверки работоспособности техники в разных режимах.









